Donald (Alec Baldwin), Melania (Cecily Strong), Ivanka (Scarlett Johansson), Donald Jr. (Mikey Day) and Eric Trump (Alex Moffat) trim the tree with help from Kellyanne Conway (Kate McKinnon), Sarah Huckabee Sanders (Aidy Bryant), Mike Pence (Beck Bennett) and more.

Appearing: Bobby Moynihan Vanessa Bayer

S43 E11 7 min Highlight Comedy Late Night

2017