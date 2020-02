Also available on the NBC app

The NBC Peacock Singers and hosts Harry Connick Jr. (Jason Sudeikis), Megan Mullally (Kristen Wiig) and Al Roker (Kenan Thompson) sing secular holiday songs for the re-lighting of the Rockefeller Center tree. With Darrell Hammond. [Season 31, 2005]

Appearing: Steve Higgins Andy Samberg Kenan Thompson Darrell Hammond Fred Armisen Amy Poehler Bill Hader Chris Parnell Finesse Mitchell Horatio Sanz Jason Sudeikis Kristen Wiig Rachel Dratch Seth Meyers Tina Fey Will Forte

S31 E7 5 min Highlight Comedy Late Night

