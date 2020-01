Also available on the NBC app

On Piers Morgan Live, Piers Morgan (Taran Killam) and Arianna Huffington (Nasim Pedrad) discusses a number of upcoming Hillary Clinton biopics with various types of Hillarys (Vanessa Bayer, Kate McKinnon, Miley Cyrus). [Season 39, 2013]

Appearing: Jay Pharoah Taran Killam Vanessa Bayer Beck Bennett Kate McKinnon Kenan Thompson Nasim Pedrad

