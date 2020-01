Also available on the NBC app

At the lavish reception for Michael Jordan's wedding, two enthusiastic jugglers (Zach Galifianakis, Jason Sudeikis) entertain a celebrity packed crowd that includes Charles Barkley (Kenan Thompson) and Dikembe Mutombo (Jay Pharoah). [Season 38, 2013]

Appearing: Kenan Thompson Aidy Bryant Fred Armisen Jason Sudeikis Jay Pharoah Zach Galifianakis

