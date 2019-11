Also available on the NBC app

Singer Michael Bublé records a new album of Christmas duets with celebrities including Sting (Jimmy Fallon), Taylor Swift (Kristen Wiig), Justin Bieber (Jimmy Fallon), M.I.A. (Nasim Pedrad), Thom York (Fred Armisen) and more. [Season 37, 2011]

Appearing: Steve Higgins Jay Pharoah Nasim Pedrad Abby Elliot Fred Armisen Jimmy Fallon Jimmy Fallon Jimmy Fallon Kristen Wiig Michael Bublé Taran Killam