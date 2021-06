Also available on the nbc app

The 25th Anniversary DVD of Back to the Future features original screen tests for Robin Williams (Jon Hamm), Al Pacino (Bill Hader), Eddie Murphy (Jay Pharoah), Jennifer Tilly (Kristen Wiig), Nicolas Cage (Andy Samberg) and more. [Season 36, 2010]

Appearing: Steve Higgins Fred Armisen Kenan Thompson Andy Samberg Abby Elliott Taran Killam Taran Killam

S36 E5 5 min Highlight Comedy Late Night

