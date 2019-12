Also available on the NBC app

Gloria Borger (Cecily Strong), David Axelrod (Kyle Mooney), Dana Bash (Kristen Wiig), Kayleigh McEnany (Kate McKinnon) and Van Jones (Kenan Thompson) discuss the latest Donald Trump news on Anderson Cooper (Alex Moffat) 360.

Appearing: Bobby Moynihan Vanessa Bayer

S42 E7 4 min Highlight Comedy Late Night

2016