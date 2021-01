Also available on the nbc app

Jake (Andy Samberg), Boyle (Joe Lo Truglio), Holt (Andre Braugher), Amy (Melissa Fumero) and the squad just need some privacy sometimes. Or maybe some great acoustics.

Appearing: Andre Braugher Andy Samberg Stephanie Beatriz Terry Crews Melissa Fumero Joe Truglio Chelsea Peretti Dirk Blocker Joel Miller