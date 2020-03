Also available on the NBC app

When Jake (Andy Samberg), Amy (Melissa Fumero), Terry (Terry Crews), Boyle (Joe Lo Truglio) and Rosa (Stephanie Beatriz) dig into a gift basket intended for Holt (Andre Braugher), the squad does some quick thinking to get out of an awkward jam.

Appearing: Andre Braugher Andy Samberg Stephanie Beatriz Terry Crews Melissa Fumero Joe Truglio Chelsea Peretti Dirk Blocker Joel Miller