Boyle (Joe Lo Truglio) risks his life to save Thanksgiving for Jake (Andy Samberg), Amy (Melissa Fumero), Terry (Terry Crews), Rosa (Stephanie Beatriz) and the rest while Holt (Andre Braugher) and Pimento (Jason Mantzoukas) get invested in the dog show.

Appearing: Andre Braugher Andy Samberg Stephanie Beatriz Terry Crews Melissa Fumero Joe Truglio Chelsea Peretti Dirk Blocker Joel Miller